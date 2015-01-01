Loading...

Edward Herrmann è morto: interpretò nonno Richard in "Una mamma per amica"

01/01/2015

Un altro 'pezzo da novanta' del mondo dello spettacolo ci ha lasciati. Un tumore al cervello ha troncato la vita di Edward Herrmann, straordinario che, tra l'altro, ha interpretato il nonno Richard Gilmore, dal 2000 al 2007, nella serie “Una mamma per amica”. Edward aveva 71 anni.

La notizia funesta è stata diffusa dall'agente dell'attore, Robbie Kass: “Oltre a un attore di talento, Edward Herrmann, era un vero gentiluomo e uno studioso, discreto e incredibilmente gentile. Ci mancherà molto”.

Con queste parole Lauren Graham, ovvero Lorelai in "Una mamma per amica", ha definito Herrmann: “La combinazione di puro carisma e la sua voce inconfondibile hanno illuminato ogni stanza in cui Ed Herrmann è entrato. Aveva un modo di fare gentile, uno spirito acuto e uno spiccato senso dell’umorismo. Era colto e interessante. Stargli vicino era divertentissimo. Aveva un profondo rispetto e amore per il mestiere della recitazione ed è stato un maestro. So che il ruolo di Richard Gilmore aveva un posto speciale nel suo cuore. Amava la serie e l’entusiasmo dei suoi fan lo aveva toccato”.

