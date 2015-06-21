Home Sport Inter soffia Kondogbia al Milan: centrocampista francese oggi a Milano

Inter soffia Kondogbia al Milan: centrocampista francese oggi a Milano

di Redazione 21/06/2015

L'Inter soffia il centrocampista francese Kondogbia al Milan. I tifosi rossoneri pensavano che il francese fosse già un giocatore del Milan e, invece, hanno dovuto ricredersi. L'Inter è riuscito ad accaparrarsi il cartellino di Kondogbia. I dirigenti interisti, dunque, hanno avuto la meglio su Galliani che, ora, dovrà puntare su altri giocatori. Kondogbia arriverà già oggi a Milano. Per lui un contratto quinquennale e 4,2 milioni di euro a stagione. Secondo le prime indiscrezioni, l'Inter avrebbe sborsato al Monaco ben 36 milioni di euro. Galliani, ora, è interessato anche a Bacca del Siviglia ma dovrà stare attento a non farselo 'soffiare' dalla Roma.

