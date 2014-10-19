Loading...

Papa Francesco proclamerà Beato Paolo VI: folla in Piazza San Pietro

19/10/2014

Fermento in Piazza San Pietro, dove alle 10.30 Papa Francesco dichiarerà Beato Giovanni Battista Montini, ossia Paolo VI.

Papa Montini passò a miglior vita nel 1978, ma è rimasto nella storia per la sua opera di completamento del Concilio Vaticano, iniziato da Giovanni XXIII, e per la creazione del Sinodo dei vescovi.

Tantissimi fedeli, oggi, si riuniranno in Piazza San Pietro per assistere alla cerimonia. A Milano è stato allestito un maxischermo per assistere all'evento. Ricordiamo che Montini fu anche arcivescovo di Milano.

Papa emerito Benedetto XVI aiuterà Papa Francesco durante la celebrazione. Montini venne eletto al soglio pontificio nel 1963, dunque la sua missione durò 15 anni.

