Calcio, serie B: Frosinone batte Modena 2-0. Ciociari primi in classifica
di Redazione
19/10/2014
Serie B - Il Frosinone non teme proprio nessuno, visto che ha battuto anche una squadra forte come il Modena, allenata da un ct con molta esperienza come Novellino. Il match è finito 2-0 per i ciociari. I 'canarini' festeggiano così il primo posto in classifica.
Bene anche il Livorno, che ha umiliato la Ternana, ed il Bologna (3 gol al Varese). Insomma, le due retrocesse vogliono far capire a tutti che vogliono la serie A e daranno il massimo per centrare l'obiettivo.
Il Pescara, ieri, è stato sconfitto dal Vicenza. L'allenatore del team veneto ha tirato così un sospiro di sollievo, visto che rischiava l'esonero.
