Papa Francesco riceve giocatori del Bayern Monaco

22/10/2014

La Roma è stata letteralmente umiliata, ieri, dal Bayern Monaco durante il match valevole per la Champions League. I giallorossi hanno incassato 7 gol dai tedeschi. Rumenigge ha detto: "Tra dieci anni ci ricorderemo ancora di questa serata".

Stamane, tutti i giocatori del Bayern Monaco si è sono recati in Vaticano per visitare Papa Francesco. Quest'ultimo ha ricevuto dai bavaresi un pallone firmato da tutto il club, a testimonianza del milione di euro che si otterrà grazie a una partita amichevole che verrà disputata entro un anno.

"Sarà Papa Francesco a decidere per quali scopi di carità e aiuto a poveri e bisognosi di ogni parte del mondo verrà utilizzata la somma", ha asserito il grande Rumenigge.

