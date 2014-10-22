Loading...

Google modifica algoritmi per contrastare pirateria informatica

22/10/2014

ipadGoogle vuole arginare a tutti i costi il tremendo fenomeno della pirateria informatica, modificando i suoi algoritmi. Lo scopo di Big G è penalizzare tutti tra i risultati di ricerca i siti raggiunti da un maggior numero di segnalazioni di violazione del copyright.

Nel 2012 Google rese noto di voler allontanare dalle pagine dei risultati tutti i link che portavano a contenuti protetti dal copyright e ospitati in modo illecito su siti a rischio. Pare che, a partire da questa settimana, Google migliori l'accessibilità dei risultati provenienti da fonti attendibili.

In realtà, i pirati informatici posso agire tranquillamente anche in assenza dei social network, avvalendosi, ad esempio dei social network.

