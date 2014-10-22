Tragico incidente stradale a Roma, auto travolge scooter: bimbo muore

Si era recato allo Stadio Olimpico insieme al figlioletto di 7 anni per assistere al big match di Champions League Roma-Bayern Monaco e, al ritorno, è stato travolto da un'auto. Tragico incidente stradale, ieri sera, a Roma, dove un automobilista ha preso in pieno lo scooter su quale viaggiavano un 38enne e il figlioletto.

Il bimbo è morto sul colpo e il padre lotta tra la vita e la morte presso il nosocomio Sant'Andrea. L'uomo è uno steward. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio.