Papa Francesco si recherà a Torino per venerare Sindone: appuntamento al 21 giugno 2015

05/11/2014

Papa Francesco si recherà a Torino il 21 giugno 2015 per ossequiare la Sacra Sindone. La notizia è stata resa nota proprio dal Pontefice, in occasione dell'udienza di stamane in Vaticano.

"Sono lieto di annunciare che, a Dio piacendo, il 21 giugno prossimo mi recherò in pellegrinaggio a Torino per venerare la Sacra Sindone e onorare san Giovanni Bosco, nella ricorrenza bicentenaria della sua nascita", ha dichiarato Papa Francesco.

Stamattina, in Piazza San Pietro, c'era anche una delegazione torinese.

