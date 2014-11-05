Alfonso Signorini lotta contro leucemia: primi sintomi durante Kalispera

Il direttore di "Chi", Alfonso Signorini, è malato di leucemia ma non si arrende e pubblica il libro "L'altra parte di me".

Non è, dunque, un bel momento per Signorini che ha lasciato lo star system non per sua volontà ma per una brutta malattia, la leucemia, che l'ha debilitato non poco. Il direttore di "Chi" parla della sua malattia anche ne "L'altra parte di me", un'autobiografia uscita ieri, 4 novembre 2014.

Signorini ha rivelato di essersi accorto che qualcosa non andava mentre intervistava Sabrina Ferilli, nel corso di una delle tante puntate di Kalispera: "Ricordo la sua bocca che si muoveva, lei parlava parlava e io sentivo il sudore colarmi lungo la schiena. Avevo 40 di febbre, mi hanno portato subito in ospedale. Ma la febbre come spesso capita è solo un sintomo di disagio, un segnale di allarme violento: la diagnosi era chiara, leucemia. Capita così di dover rivedere le proprie priorità e di fare nuove scelte. Oggi vedo la vita con altri occhi. E' stato un incidente frontale ma sono arrivato a considerarlo una benedizione. Un dono".