Amanda Knox trova lavoro: giornalista presso West Seattle Herald
di Redazione
05/11/2014
Amanda Knox, imputata nel processo sull'omicidio di Meredith Kercher, ha trovato lavoro: ora fa la giornalista freelance per il West Seattle Herald.
Secondo le ultime informazioni, Meredith è stata chiamata proprio direttore del quotidiano, proponendole di lavorare per il celebre tabloid. "All'inizio l'avevamo contattata per darle l'occasione di tornare ad avere una vita normale... Amanda è molto intelligente, capace e una giornalista altamente qualificata. Ne ha passate tante, è molto interessata al lavoro ed è facile lavorare con lei", ha rivelato Patrick Robinson, direttore del West Seattle Herald.
Amanda si occuperà di notizie locale e recensioni teatrali. Negli Usa non è difficile, neanche per gli imputati, trovare lavoro.
