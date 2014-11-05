Loading...

Amanda Knox trova lavoro: giornalista presso West Seattle Herald

05/11/2014

Amanda Knox, imputata nel processo sull'omicidio di Meredith Kercher, ha trovato lavoro: ora fa la giornalista freelance per il West Seattle Herald.

Secondo le ultime informazioni, Meredith è stata chiamata proprio direttore del quotidiano, proponendole di lavorare per il celebre tabloid. "All'inizio l'avevamo contattata per darle l'occasione di tornare ad avere una vita normale... Amanda è molto intelligente, capace e una giornalista altamente qualificata. Ne ha passate tante, è molto interessata al lavoro ed è facile lavorare con lei", ha rivelato Patrick Robinson, direttore del West Seattle Herald.

Amanda si occuperà di notizie locale e recensioni teatrali. Negli Usa non è difficile, neanche per gli imputati, trovare lavoro.

