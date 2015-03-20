Home Attualità Partorisce in auto ed in ospedale supera l’esame per insegnare

di Redazione 20/03/2015

Doppio successo per Fabiola C., una donna nello stesso giorno ha messo al mondo la propria bambina e dopo qualche ora, ha dato anche l'esame per diventare insegnante ed avviare così la propria carriera professionale! Il parto è avvenuto eccezionalmente in auto, ad una trentina di chilometri da Bolzano, mentre Fabiola C. e il futuro papà, si stavano dirigendo all’ospedale di Merano; il quasi papà, capito che il tempo era ormai “scaduto”, così ha fermato l’auto lungo la superstrada Mebo. E lì è avvenuto il parto! Giunti poi con la neoarrivata in braccio in ospedale, una volta che i medici hanno appurato che sia la mamma che la bambina erano in perfetta salute, la neomamma si è ricordata che avrebbe dovuto sostenere lo stesso giorno alla facoltà di Scienze della Formazione a Bressanone l'esame; così ha chiamato per chiedere di spostare la prova. Ma a sorpresa, la Commissione d’esame ha fatto un passo in più ed ha raggiunto la neomamma in Ospedale per farle sostenere l’esame; esame che mamma Fabiola ha superato brillantemente, col punteggio di 96/100! . Michela Galli

