Tom Cruise vende villa di Hollywood Hills per 12,9 milioni di dollari
di Redazione
20/03/2015
Molti attori americani, negli ultimi tempi, hanno messo in vendita le loro faraoniche magioni. Uno è Tom Cruise. La splendida villa di Hollywood Hills dell'ex 'top gun' può essere acquistata alla 'modica' cifra di 12,9 milioni di dollari.
La villa di Cruise è strutturata su due piani: al piano terra c'è il soggiorno, una cucina, 3 camere e un bagno privato; la guest house, invece, è composta da 3 stanze e 4 camere da letto, ognuna dotata di un bagno privato. Nella spettacolare dimora non mancano, ovviamente, piscina, sauna e cantina. Fortunato chi potrà acquistarla. Una casa del genere non è alla portata di tutte le tasche!
