Choc in Francia, neonati uccisi e congelati dalla mamma
di Redazione
20/03/2015
Una 35enne, in Francia, ha congelato 5 neonati, nascondendo probabilmente la gravidanza al marito 40enne. E' stato proprio quest'ultimo a scoprire il cadavere di un bimbo nella sua abitazione ed avvertire subito le forze dell'ordine.
La polizia, una volta arrivata nella casa della coppia, ha effettuato una perquisizione ed ha scoperto gli altri 4 cadaveri di neonati, tutti riposti in un congelatore. Non è la prima volta, in Francia, che avvengono episodi del genere, decisamente aberranti e agghiaccianti. La crudeltà di certe persone non ha limiti.
