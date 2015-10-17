Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pelle Artificiale Sensibile al Tatto: Invia al Cervello Stimoli

Redazione Avatar

di Redazione

17/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Quello che finora era solo un sogno sta per diventare realtà. Ebbene sì, un team di scienziati della Stanford University (Usa) ha creato la prima pelle artificiale sensibile al tatto

  La pelle artificiale sviluppata negli States è simile a quella umana ed è in grado di inviare al cervello gli stimoli che prova. Qualcosa di sorprendente. Sulla pelle hi-tech sono presenti sensori formati da nanotubi di carbonio, ottimi per far percepire al meglio gli stimoli. Zhenan Bao, responsabile dello studio, ha affermato: "E' la prima volta che un materiale flessibile e simile alla pelle riesce a rilevare la pressione subita e trasmettere il segnale elettrico al sistema nervoso". Bao e il suo team hanno sempre studiato il modo per convertire plastica e gomma in sensori di pressione. La pelle artificiale è formata da due strati, interno ed esterno. Lo strato esterno percepisce le varie tipologie di pressione, dalla stretta di mano a un dito altrui che lambisce la propria mano; quello interno permette l'invio di segnali elettrici al cervello. Per favorire l'invio ottimale dei segnali elettrici al cervello, gli studiosi hanno pensato di ricoprire la pelle artificiale di nanotubi di carbonio. Fulcro della pelle artificiale ideata negli States è un circuito elettronico flessibile, capace di inviare gli impulsi elettrici alle cellule nervose. Per fare ciò, i ricercatori hanno ideato un sistema elettronico pieghevole: insomma, si piega ma non si spezza. Eccezionale, no? Lo studio che ha portato alla creazione della pelle artificiale è stato condotto sui roditori. Ora si cerca di replicare altre tipologie di sensazioni percepite dalla mano umana. Ci riusciranno? Visto ciò che è stato fatto finora, crediamo proprio di sì. In futuro, dunque, tutti coloro che sono rimasti ustionati o hanno avuto incidenti potranno vivere normalmente, senza problemi, grazie alla pelle artificiale. Una bella scoperta che migliorerà la vita di tantissime persone!
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Elisabetta Gregoraci protagonista del nuovo videoclip di Umberto Tozzi

Articolo Successivo

Gilda Grandi dice addio ad Uomini e Donne

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025