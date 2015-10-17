Home Home Pelle Artificiale Sensibile al Tatto: Invia al Cervello Stimoli

di Redazione 17/10/2015

Quello che finora era solo un sogno sta per diventare realtà. Ebbene sì, un team di scienziati della Stanford University (Usa) ha creato la prima pelle artificiale sensibile al tatto La pelle artificiale sviluppata negli States è simile a quella umana ed è in grado di inviare al cervello gli stimoli che prova. Qualcosa di sorprendente. Sulla pelle hi-tech sono presenti sensori formati da nanotubi di carbonio, ottimi per far percepire al meglio gli stimoli. Zhenan Bao, responsabile dello studio, ha affermato: "E' la prima volta che un materiale flessibile e simile alla pelle riesce a rilevare la pressione subita e trasmettere il segnale elettrico al sistema nervoso". Bao e il suo team hanno sempre studiato il modo per convertire plastica e gomma in sensori di pressione. La pelle artificiale è formata da due strati, interno ed esterno. Lo strato esterno percepisce le varie tipologie di pressione, dalla stretta di mano a un dito altrui che lambisce la propria mano; quello interno permette l'invio di segnali elettrici al cervello. Per favorire l'invio ottimale dei segnali elettrici al cervello, gli studiosi hanno pensato di ricoprire la pelle artificiale di nanotubi di carbonio. Fulcro della pelle artificiale ideata negli States è un circuito elettronico flessibile, capace di inviare gli impulsi elettrici alle cellule nervose. Per fare ciò, i ricercatori hanno ideato un sistema elettronico pieghevole: insomma, si piega ma non si spezza. Eccezionale, no? Lo studio che ha portato alla creazione della pelle artificiale è stato condotto sui roditori. Ora si cerca di replicare altre tipologie di sensazioni percepite dalla mano umana. Ci riusciranno? Visto ciò che è stato fatto finora, crediamo proprio di sì. In futuro, dunque, tutti coloro che sono rimasti ustionati o hanno avuto incidenti potranno vivere normalmente, senza problemi, grazie alla pelle artificiale. Una bella scoperta che migliorerà la vita di tantissime persone!

