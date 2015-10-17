Elisabetta Gregoraci protagonista del nuovo videoclip di Umberto Tozzi
Umberto Tozzi ha fortemente voluto la showgirl e modella Elisabetta Gregoraci come protagonista del suo nuovo video musicale "Sei tu l'immenso amore mio", girato a Venezia nei giorni scorsi. Sul profilo social di Umberto Tozzi proprio ieri è stato annunciata l'uscita del video di "Sei tu l'immenso amore mio" con stella assoluta Elisabetta Gregoraci: "E' disponibile da oggi su Vevo "Sei tu l'immenso amore mio", il nuovo videoclip di Umberto Tozzi! “Sei tu l’immenso amore mio” è ispirato a una storia vera – racconta Umberto Tozzi – cercavo di raccontare una storia, ma non sapevo ancora quale, così ho provato un giro armonico strumentale e ho trovato la giusta melodia, l’ho provato e riprovato e ad un tratto, ho ripensato alla storia di un amore passato e di quanto siano incancellabili, per noi, i momenti vissuti con la persona che si è amata veramente. Un perfetto incontro tra parole e musica" si legge sulla pagina dell'account sul network dell'artista. Ringraziamenti sentiti a Elisabetta Gregoraci da parte del cantante. "Grazie @eligreg1980 per questo splendido video", ha sottolineato Umberto Tozzi. La bella Elisabetta ha cosi ringraziato: "L' amore è il motore della vita... Un video e una canzone bellissima ... grazie a te".
