Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Elisabetta Gregoraci protagonista del nuovo videoclip di Umberto Tozzi

Redazione Avatar

di Redazione

17/10/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Umberto Tozzi ha fortemente voluto la showgirl e modella Elisabetta Gregoraci come protagonista del suo nuovo video musicale "Sei tu l'immenso amore mio", girato a Venezia nei giorni scorsi. 1445003428_gregoraci_venezia Sul profilo social di Umberto Tozzi proprio ieri è stato annunciata l'uscita del video di "Sei tu l'immenso amore mio" con stella assoluta Elisabetta Gregoraci: "E' disponibile da oggi su Vevo "Sei tu l'immenso amore mio", il nuovo videoclip di Umberto Tozzi! 1445003460_gregoraci_venezia_videoclip   “Sei tu l’immenso amore mio” è ispirato a una storia vera – racconta Umberto Tozzi – cercavo di raccontare una storia, ma non sapevo ancora quale, così ho provato un giro armonico strumentale e ho trovato la giusta melodia, l’ho provato e riprovato e ad un tratto, ho ripensato alla storia di un amore passato e di quanto siano incancellabili, per noi, i momenti vissuti con la persona che si è amata veramente. Un perfetto incontro tra parole e musica" si legge sulla pagina dell'account sul network dell'artista. Ringraziamenti sentiti a Elisabetta Gregoraci da parte del cantante. "Grazie @eligreg1980 per questo splendido video", ha sottolineato Umberto Tozzi. La bella Elisabetta ha cosi ringraziato: "L' amore è il motore della vita... Un video e una canzone bellissima ... grazie a te".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Ritorno al Futuro" Torna in Sala il 21 Ottobre con Contenuti Speciali

Articolo Successivo

Pelle Artificiale Sensibile al Tatto: Invia al Cervello Stimoli

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025