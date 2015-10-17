Home Home Gilda Grandi dice addio ad Uomini e Donne

di Redazione 17/10/2015

Gilda Grandi dallo scorso anno fa parte del Trono Over di Uomini e Donne. La dama aveva conquistato da subito l’affetto del pubblico grazie ai simpatici siparietti che la vedevano protagonista insieme al cavaliere Francesco Turco, col quale non ha mai voluto intraprendere una vera storia a causa di un’apparente mancanza di fiducia nei confronti dell’uomo. Però i telespettatori hanno iniziato ad apprezzare sempre meno gli interventi di Gilda a scapito di altri compagni d’avventura, tanto che sui vari social hanno più volte scritto commenti additandola di essere cinica e che le telecamere non le avessero per nulla fatto bene. In una delle ultime puntate del Trono Over andate in onda, abbiamo assistito ad un'accesa discussione tra Gilda e Gianni Sperti, il quale la accusava di stare in trasmissione non per trovare l’amore, ma per fare serate. La donna si è giustificata raccontando di essere stata protagonista di un solo evento, ma su Facebook è comparsa Barbara De Santi a smentire tutto e a raccontare delle cattiverie e degli insulti ricevuti proprio da Gilda per averle soffiato una serata. Il web si è schierato quasi completamente dalla parte della De Santi, credendo ciecamente al racconto fatto sul proprio profilo social e molto probabilmente anche la redazione di Uomini e Donne non ha preso bene la bugia detta dalla Grandi, tanto che quest’ultima non è stata presente alla nuova registrazione avvenuta ieri. Queste sono le parole che Gilda ha scritto nella sua pagina Facebook proprio ieri sera: "Cari amici e non vi dico in forma ridotta che da oggi non faccio più parte di uomini e donne. Prossimamente vi darò ragguagli. Ad ogni modo non pregate per me perché sto benissimo, mi dispiace per quanti dispiacerà tutto questo. Smack." Vedremo poi cosa succederà!

