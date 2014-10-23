Loading...

Perché si tradisce? Ce lo spiega il dott. Alessio Testani

23/10/2014

Perché si tradisce il partner? Bella domanda. Vero è che ci sono soggetti più inclini al tradimento. Le ragioni possono essere varie. Si ritiene che gli uomini apprezzino maggiormente la fugace 'scappatella', mentre le donne relazioni più durature.

Lasciando stare considerazioni di tipo etico, tradire non significa perdita di sentimento nei confronti del proprio partner, ma assenza di impeto. Un team di psicologi ha scoperto che il tradimento estemporaneo potrebbe addirittura riaccendere la passione tra i coniugi. Sarà vero?

Le ragioni che portano una persona a tradire il partner, secondo il dott. Alessio Testani, componente della 'Società Psicoanalitica Italiana', sono diverse, come la diminuzione dell'interesse verso il partner, la monotonia del rapporto e lo stress giornaliero.

Voi che ne pensate? Meglio non tradire il partner. Tradire equivale a ferire duramente un'altra persona.

