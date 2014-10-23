Gigi Proietti torna in tv con "Una pallottola nel cuore", serie tv su Rai 1

Gigi Proietti torna sul piccolo schermo, dopo il grande successo ottenuto con "Il Commissario Rocca", nei panni di un giornalista che, mediante la scrittura, cerca di fare luce su episodi misteriosi e difendere tutti coloro che sono stati accusati iniquamente.

Da lunedì prossimo, 27 ottobre, verrà trasmessa su Rai 1 "Una pallottola nel cuore". Proietti recita assieme alla figlia Carlotta. La serie è formata da 4 episodi, diretti da Luca Manfredi.

Riguardo alla figura del giornalista, Proietti ha affermato: "Prima che diventassi attore avevo grande rispetto nei confronti dei giornalisti, ma devo dire che anche dopo, la figura del narratore di fatti ha continuato ad affascinarmi. Ma nell’Italia degli ultimi 15 anni si è sfasciato tutto... E proprio per lanciare un messaggio di speranza, abbiamo raccontato il giornalismo come vorremmo che fosse, e forse in parte è così ancora".