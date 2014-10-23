Apple I pre-assemblato venduto per 905.000 dollari, asta record

Ieri, a New York, si è svolta un'asta che resterà nella storia visto che ha riguardato uno Apple I pre-assemblato. Sono veramente pochi quelli ancora in commercio. La macchina venne preassemblata da Steve Jobs e Steve Wozniak nel famoso garage dei genitori di Jobs nel 1976.

L'Apple I pre-assemblato è stato aggiudicato per la bellezza di 905.000 dollari, una somma che ha superato tutte le stime. Pare che la casa d'aste Bonhams ritenesse di vendere il computer per una somma oscillante tra i 300.000 ed i 500.000 dollari; invece si è dovuta ricredere. Potere della Apple.

Ricordiamo che due anni fa venne aggiudicato un altro Apple I per 374.500 dollari.