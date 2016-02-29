Perché Vengono le Rughe? Studiosi Inglesi lo hanno Scoperto

Le rughe rappresentano il principale inestetismo che la maggior parte delle donne cerca di fronteggiare in ogni modo. Le creme anti-invecchiamento, però, non sempre servono ad impedire l'insorgenza delle rughe. Un team di studiosi della Newcastle University, adesso, è riuscito a scoprire perché, a un certo punto della vita, si formano le rughe

"Il nostro studio è importante perché finalmente siamo riusciti ad identificare un biomarcatore per sviluppare e testare trattamenti anti-ageing e creme che possono davvero fare effetto... Si apre la possibilità di trovare una cura in grado di adattarsi a differenti tipi di pelle di persone di diversa età".

I ricercatori inglesi hanno parlato di una scoperta "clamorosa" perché sarà alla base della creazione diche riusciranno veramente ad evitare l'insorgenza delle. Sembra che un enzima responsabile della tonicità della pelle, a un certo punto, decida di smettere di lavorare. Generalmente, l'enzima che mantiene la pelle liscia diventa 'pigro' quando si invecchia., autore dello studio ha spiegato:E' un, dunque, la causa della formazione delle rughe. Eppure gran parte degli studiosi ha sempre asserito che sono le cattive abitudini la ragione principale delle rughe, come prendere ilper troppe ore, l'erronea alimentazione o lo stress. Tra i 25 e i 30 anni insorgono le cosiddette rughe di espressione, ovvero le tra naso e bocca; col passar del tempo, però, tutta la pelle inizia ad essere tempestata da rughe. Come prevenire le rughe? In attesa che venga creata una crema miracolosa, gli esperti raccomandano di non sottoporre troppo la pelle ai raggi solari, specialmente in estate, e se proprio non si può fare a meno di stare al sole per molto tempo occorre difendere il volto con creme adeguate. Sul piano dell'alimentazione, invece, ricordiamo di assumere soprattutto cibi contenenti leA, B, C, ed E.