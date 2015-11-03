Home Home Perugia Capitale dei Giovani 2016: Sindaco Romizi Ritira Premio

di Redazione 03/11/2015

Perugia, splendida città umbra, è stata insignita del prestigioso titolo di Capitale dei giovani 2016. La presentazione del progetto "Capitale italiana dei giovani" è avvenuta oggi presso la sala Donat Cattin del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Il titolo Capitale Italiana dei Giovani viene assegnato, ogni anno, a una città per favorire progetti ed attività che vedono protagonisti i giovani. Insomma, è un titolo che mira a migliorare la condizione dei giovani nella società . D'ora in poi, dunque, anche Perugia dovrà promuovere piani e attività finalizzate alla realizzazione dei giovani, facendoli sentire meglio e in grado di esaudire le loro ambizioni. Tra gli organizzatori della Capitale Italiana dei Giovani ricordiamo il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANCI Giovane . Quest'anno il titolo è stato conferito a Perugia per "l'impegno e la determinazione profusa dalla città tutta nel corso degli ultimi anni e che l'hanno portata ad essere finalista nella competizione europea per la Capitale dei Giovani, rappresentando degnamente l’Italia. Il titolo di Capitale Italiana dei Giovani vuole essere il giusto riconoscimento per lo sforzo progettuale e per la capacità e l'energia delle Associazioni di giovani che si sono attivate e sono state elemento indispensabile e vivo per la progettazione di un modello d'eccellenza a livello nazionale ed internazionale per le politiche giovanili". Ricordiamo che Perugia, per il secondo anno di seguito, è stata la sola città italiana ad arrivare in finale per il titolo di Capitale Europea dei Giovani (European Youth Capital 2018). Il prestigioso riconosciuto è stato ritirato oggi dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che, dopo aver rammentato lo sforzo delle diverse amministrazioni per portare avanti il medesimo progetto, ha sottolineato: "Ho inoltre la sensazione che il Paese stia ripartendo proprio grazie alle giovani generazioni che hanno deciso di andare avanti. E' per noi una grande soddisfazione, che siamo pronti ad onorare, essere i primi a ricevere questo riconoscimento che dà lustro alla città. Una scelta sicuramente figlia della storia di Perugia e del progetto di candidatura a Capitale europea dei Giovani. Un grazie va al portavoce del Forum Gabriele Biccini ed a tutti i ragazzi del Forum per la capacità che hanno avuto di aggregare diverse sensibilità ed idee. Il lavoro che hanno svolto, e che stanno svolgendo, è la dimostrazione di come le nuove generazioni, in questo periodo di crisi, abbiano scelto di rimettersi in gioco, di mettere in circolo energie positive, di essere veri protagonisti. Il titolo di oggi è l’avvio di un nuovo cammino, anche in direzione della proclamazione della Capitale Europea dei giovani. Un ringraziamento va a tutti gli assessorati ed uffici comunali che hanno contribuito attivamente a raggiungere questo primo importante successo". Il governatore dell'Umbria, Catiuscia Marini, ha asserito: "E' una bella notizia per la città di Perugia, ma anche per tutta la nostra regione, l'assegnazione al capoluogo regionale del titolo di Capitale italiana dei giovani per il 2016... Sono certa che Perugia saprà onorare al meglio la responsabilità che il titolo di Capitale italiana dei giovani le assegna, anche perché conosco la passione e le competenze dei giovani delle associazioni che hanno lavorato al progetto che punta molto su arte e cultura, sul principio del multiculturalismo, sull'esaltazione dei valori del volontariato, ma anche dell'imprenditorialità giovanile".

