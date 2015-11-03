Home Musica Adele, "Hello" Balza in Vetta alle Classifiche Mondiali: E' un Plagio?

Adele, "Hello" Balza in Vetta alle Classifiche Mondiali: E' un Plagio?

di Redazione 03/11/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Adele torna ad emozionare con la sua voce straordinaria. Il singolo "Hello", primo singolo del nuovo album, è già balzato in vetta alle classifiche di tutto il mondo, oltrepassando, solamente negli Usa, la soglia del milione di download. Niente male! Nielsen Music ha sottolineato che "Hello" ha ottenuto 1,11 milioni di vendite in digitale. Il brano è compreso nel terzo disco dell'artista britannica, intitolato "25", che uscirà il prossimo 20 novembre. Il video di "Hello", lo ricordiamo, ha incassato oltre 200 milioni di views, su YouTube, nel giro di qualche giorno. Il brano "Hello" parla di una storia d'amore terminata. Adele, però, ha sottolineato, durante un'intervista, che non si tratta della sua storia d'amore, che invece va alla grande . Lei e il fidanzato Simon Konecki sono affiatatissimi. Una fonte vicina ad Adele ha rivelato alla rivista Closer: "Ha paura che la gente pensi non sia felice in amore. Anzi, al contrario, in questo periodo sta molto bene, ma i ricordi dei periodi dolorosi del passato le sono serviti da ispirazione". Chissà se il nuovo disco di Adele riscuoterà un successo analogo, o superiore, a quello uscito 3 anni fa? "Hello" è una splendida ballata che ha ottenuto tantissime visualizzazioni su YouTube ma c'è già chi cerca di criticare l'artista britannica, anzi c'è chi l'accusa di plagio. Secondo alcuni "Hello" somiglia molto a "Martha", brano di Tom Waits risalente al 1973. In verità, ad accusare di plagio Adele sono stati i fan di Waits, che hanno affermato: "Hello è stata fatta 1000 volte meglio da lui negli anni '70". Del resto anche il produttore di Adele, Greg Kurstin, ha affermato negli ultimi tempi che la cantautrice britannica si è ispirata all'artista americano durante la scrittura di "Hello". Adele è rea di plagio o si tratta solamente di malelingue che mirano a screditare un'artista che riesce a vendere in un battibaleno milioni di dischi?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp