Masha &amp; Orso al Cinema: dal 23 Dicembre in Sala, 8 Nuovi Episodi

04/11/2015

Un altro cartoon di successo sta per arrivare nelle sale cinematografiche. Nuovi episodi di Masha & Orso saranno al cinema durante le festività natalizie. L'approdo al cinema c'era stato anche per Peppa Pig, un altro cartone animato apprezzato tantissimo dai bimbi in fase prescolare e, perché, anche scolare. Masha & Orso, dunque, terranno compagnia ai piccoli anche a Natale. I genitori non potranno non portare i figli al cinema, pena pianti e lagnanze varie Non bastava il merchandising spietato. Ora "Masha & Orso" arrivano in sala e c'è da aspettarsi che altri gadget faranno impazzire i bimbi di tutto il mondo, che costringeranno i genitori a comprarglieli. Del resto, è già accaduto con Peppa Pig. E' praticamente impossibile non vedere un bimbo o una bimba con zainetti, magliette, t-shirt, scarpe ed altri oggetti che ritraggono Peppa Pig o Masha & Orso. Chissà se il cartoon russo riscuoterà, al cinema, lo stesso successo che ottenne Peppa Pig che, in soli due giorni in sala, fece registrare incassi da capogiro. Visto lo straordinario successo, la pellicola venne proiettata ancora. Per molti bimbi che si recarono in sala per vedere "Peppa Pig" fu la prima volta al cinema della loro vita . Un'emozione indescrivibile. Accadrà lo stesso anche per "Masha & Orso". La bimba simpatica e peperina e il suo amico orso ne combineranno di belle, come al solito, e faranno divertire i piccoli spettatori; e perché no, anche i loro genitori. "Masha & Orso" sarà al cinema dal 23 dicembre al 10 gennaio 2016 , grazie alla partnership tra Entertainment Italia, Warner Bros, Animaccord e Ink Global. Gli spettatori, grandi e piccoli, osserveranno 8 episodi inediti e contenuti speciali che li entusiasmeranno non poco. A Roma, tra qualche giorno, è in programma un evento prodromico durante il FictionFest. La protagonista di "Masha & Orso", inutile dirlo, è Masha, la ragazzina vivace e ribelle che, col suo amico Orso, ne combina delle belle. Il cartoon è basato su un'antica e popolare favola russa. Molti hanno equiparato Masha a Pippi calzelunghe: entrambi sono energiche, intelligenti e testarde; solo che Masha non ha la scimmietta come amica ma un grosso orso che va a trovare spesso nel bosco . Secondo voi, Masha e Pippi sono proprio così uguali? Orso è tranquillo e mite: trascorre le sue giornate dentro un albero ma, quando vede Masha, sa che dovrà fare i conti con qualche problema che, per fortuna, riesce sempre a risolvere. Masha e Orso sono diversi ma sono grandi amici. Si vogliono bene. Orso, sebbene Masha gliene combini di tutti i colori, sente la sua se non la vede spesso. Il cartoon russo ha ottenuto un successo formidabile in tutto il mondo perché, come Peppa Pig, sa divertire e, nel contempo, educare i piccoli, che imparano i valori fondamentali della vita, come l'amore, l'amicizia, la libertà e l'altruismo. "Masha & Orso" è un cartone animato riuscitissimo e non poteva, dunque, non approdare al cinema. Appuntamento al prossimo 23 dicembre in sala per vedere 8, entusiasmanti, nuovi episodi del cartone russo. C'è da scommetterci che molti bimbi chiederanno di tornare al cinema altre volte.

