Piazza Navona, turiste entrano in Fontana Bernini: Rino Barillari le immortala

Redazione Avatar

di Redazione

15/07/2015

Hanno voluto forse emulare Anita Ekberg che entrava nella celebre Fontana di Trevi durante durante i ciak di Federico Fellini, o forse avevano fumato o bevuto. Chi lo sa? Fatto sta che diverse turiste del Belgio, la notte scorsa, sono entrate, come se nulla fosse, nella celebre Fontana del Nettuno a Piazza Navona.

Fontana Bernini umiliata da turiste del Belgio

  Le ragazze stranieri credevano, forse, di stare sulla spiaggia. Prima hanno testato la temperatura dell'acqua nella fontana; poi sono entrate tranquillamente, ridendo e scherzando, come se fosse un gesto normale. E poi si dice che gli italiani sono privi di educazione!  

Piazza Navona: Rino Barillari immortala turiste nella fontana

  Le turiste del Belgio sono state immortalate dal noto paparazzo della Dolce Vita, Rino Barillari nelle prime ore di domenica scorsa. Le ragazze ridono a crepapelle nella Fontana del Nettuno, senza sapere che stanno offendendo un'opera di elevato valore artistico e culturale. Alle turiste non importava nulla di tutto ciò: probabilmente volevano solo divertirsi e rinfrescarsi.  

Monumenti romani deturpati da turisti

  Non è la prima volta che un monumento della Capitale viene 'assaltato' da turisti. E' già successo altre volte. Ciò testimonia la scarsa considerazione per la storia e l'arte italiana. Atti vili del genere non si devono ripetere. Ci vuole più controllo nei pressi dei monumenti italiani!
