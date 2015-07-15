Piazza Navona, turiste entrano in Fontana Bernini: Rino Barillari le immortala
di Redazione
15/07/2015
Hanno voluto forse emulare Anita Ekberg che entrava nella celebre Fontana di Trevi durante durante i ciak di Federico Fellini, o forse avevano fumato o bevuto. Chi lo sa? Fatto sta che diverse turiste del Belgio, la notte scorsa, sono entrate, come se nulla fosse, nella celebre Fontana del Nettuno a Piazza Navona.
Fontana Bernini umiliata da turiste del BelgioLe ragazze stranieri credevano, forse, di stare sulla spiaggia. Prima hanno testato la temperatura dell'acqua nella fontana; poi sono entrate tranquillamente, ridendo e scherzando, come se fosse un gesto normale. E poi si dice che gli italiani sono privi di educazione!
Piazza Navona: Rino Barillari immortala turiste nella fontanaLe turiste del Belgio sono state immortalate dal noto paparazzo della Dolce Vita, Rino Barillari nelle prime ore di domenica scorsa. Le ragazze ridono a crepapelle nella Fontana del Nettuno, senza sapere che stanno offendendo un'opera di elevato valore artistico e culturale. Alle turiste non importava nulla di tutto ciò: probabilmente volevano solo divertirsi e rinfrescarsi.
Monumenti romani deturpati da turistiNon è la prima volta che un monumento della Capitale viene 'assaltato' da turisti. E' già successo altre volte. Ciò testimonia la scarsa considerazione per la storia e l'arte italiana. Atti vili del genere non si devono ripetere. Ci vuole più controllo nei pressi dei monumenti italiani!
Articolo Precedente
Vlaar alla Lazio? Società biancoceleste smentisce, quasi fatta per Kishna
Articolo Successivo
Acqua potabile non va sprecata: bisogna moderarsi
Redazione