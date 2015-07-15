Home Sport Vlaar alla Lazio? Società biancoceleste smentisce, quasi fatta per Kishna

Vlaar alla Lazio? Società biancoceleste smentisce, quasi fatta per Kishna

di Redazione 15/07/2015

Mistero a Roma. Il difensore olandese dell'Aston Villa, Ron Vlaar, è stato immortalato all'aeroporto di Fiumicino. Sorpresa nella difesa della Lazio? Vlaar si trovava all'aeroporto di Fiumicino assieme al suo procuratore. Quest'ultimo ha parlato di un prossimo accordo con la Lazio. E' probabile, dunque, che il forte difensore olandese vestirà la maglia della Lazio nel campionato italiano 2015/2016. La pratica Lazio Vlaar è conclusa? La società biancoceleste, per ora, non si sbilancia, dicendosi non interessata a Vlaar, giocatore che, lo ricordiamo, si è svincolato da poco dall'Aston Villa. Sembra invece quasi concluso l'accordo tra la Lazio e Kishna, calciatore attualmente in forza all'Ajax. La società di Lotito avrebbe pronto per Kishna un contratto superiore a un milione netto a stagione con scadenza 2019. Raiola è già volato in Olanda per concludere l'affare.

