Picchia hostess per sandwich consegnato in ritardo: atterraggio d'emergenza

Agitazione su un volo Easyjet diretto a Pristina: l'aereo è stato costretto a un atterraggio d'emergenza perché un passeggero ha colpito un assistente di volo. Il motivo? Troppa attesa prima della consegna del sandwich ordinato.

La sconcertante notizia è stata riportata dalla stessa compagnia low cost. Un passeggero, irritato per la consegna tardiva del sandwich, si è scagliato contro la hostess, colpendola ripetutamente e facendola finire a terra. Per fortuna, gli altri passeggeri hanno evitato il peggio, bloccando l'uomo iracondo.

Dopo l'atterraggio d'emergenza allo scalo romano di Fiumicino, l'aggressore è stato arrestato e l'hostess medicata.

"Ero totalmente sotto shock. Non riesco a capire come una persona possa reagire così violentemente per un sandwich", ha rivelato l'hostess a un tabloid elvetico. "La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio è sempre una priorità di EasyJet. Nonostante questi incidenti siano molto rari li prendiamo molto seriamente e non tolleriamo questi comportamenti a bordo", ha reso noto la compagnia low cost.