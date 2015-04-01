Conte abbandona Dribbling dopo domanda imbarazzante su Marchisio

Ha fatto discutere non poco l'abbandono di Antonio Conte, ct della Nazionale, del programma Dribbling in onda su Rai 2. L'ex allenatore della Juventus ha deciso di lasciare la trasmissione dopo una domanda particolare su Claudio Marchisio.

"Marchisio è un giocatore più importante per la Juventus o per la Nazionale", aveva chiesto il cronista a Conte. Il ct della Nazionale si è alzato ed ha subito lasciato il programma. L'Italia pareggerà 2-2 contro la Bulgaria in occasione delle qualificazioni ai prossimi Europei.

Non è un buon momento per Antonio Conte. Se n'è accorto anche il presidente della Figc, Antonio Tavecchio, che ha detto: "Se devo dire che è sereno, non è sereno. E questo ci dispiace".