Piroscafo Tripoli: scoperto relitto, venne colpito da sommergibile tedesco

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2014

Il piroscafo Tripoli venne affondato quasi un secolo fa ed ora stato scoperto il relitto nel golfo di Olbia, in un punto distante 20 miglia da Capo Figari.

A scoprire Tripoli è stato il cacciamine Vieste della Marina militare. Ricordiamo che che il piroscafo trasportava la posta e venne bersagliato da un sommergibile tedesco nel marzo 1918. L'episodio costò la vita a 300 persone, tra cui diversi soldati della Brigata Sassari.

Il ritrovamento si ricollega al Progetto di commemorazione della Prima Guerra Mondiale.

