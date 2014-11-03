Piroscafo Tripoli: scoperto relitto, venne colpito da sommergibile tedesco
di Redazione
03/11/2014
Il piroscafo Tripoli venne affondato quasi un secolo fa ed ora stato scoperto il relitto nel golfo di Olbia, in un punto distante 20 miglia da Capo Figari.
A scoprire Tripoli è stato il cacciamine Vieste della Marina militare. Ricordiamo che che il piroscafo trasportava la posta e venne bersagliato da un sommergibile tedesco nel marzo 1918. L'episodio costò la vita a 300 persone, tra cui diversi soldati della Brigata Sassari.
Il ritrovamento si ricollega al Progetto di commemorazione della Prima Guerra Mondiale.
