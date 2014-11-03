Loading...

Carlo Ancellotti vorrebbe restare a Madrid: "Mi sento a mio agio"

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2014

TITOLO

Feeling tra Real Madrid e Carlo Ancellotti. Il ct del team madrileno ha asserito di trovarsi bene a Madrid e vorrebbe allenare ancora il Real.

"Mi sento a mio agio in quest'ambiente: non so se il presidente abbia parlato con i giocatori, ma di sicuro io sto bene tra loro. Alla scadenza del mio contratto mancano 18 mesi, quindi c'è tempo. Se il club è contento, a me piacerebbe molto rimanere", ha detto l'allenatore italiano. Domani, lo ricordiamo, il Real Madrid dvrà disputare il match di Champions contro il Liverpool.

Ancellotti è stato ribattezzato "Carlo Magno" dopo il trionfo contro il Barcellona.

