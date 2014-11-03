Uomini e Donne, Maria Lebano triste: pronta a lasciare

Maria Lebano starebbe pensando di lasciare il programma "Uomini e Donne" ed è amareggiata per i gusti di Andrea, che pare si sia infatuato di una donna avvenente.

Riportiamo il testo di un post che la corteggiatrice ha pubblicato nelle ultime ore su Facebook: "Oggi va così ho un umore altalenante i pensieri che mi affollano la testa e gli occhi un po' spenti... spesso sono stata travisata, spesso sono stata chiusa, spesso incompresa! La vita è così buffa tu sai quello che sei quello che potresti donare quello che potresti affrontare... ma gli altri no non lo sanno hanno bisogno di tempo quel tempo che spesso gioca brutti scherzi, quel tempo che ti dà tutto sorrisi sguardi baci carezze abbracci parole speranze e quel tempo che ti leva tutto litigi delusioni incomprensioni rimpianti e zero dimostrazioni! Sono sempre stata così due persone: una timida buona dolce sensibile e l'altra passionale grintosa pazza ironica puntigliosa e testarda, ma questo purtroppo lo può sapere solo chi mi conosce... ‪#‎Maria".

Questo sconforto di Maria è dovuto al fatto che Andrea è stato immortalato mentre baciava Valentina?