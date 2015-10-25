Home Home Pisa, Infermiere Ricoverato per Faringo-Tonsillite: niente Meningite

di Redazione 25/10/2015

L'infermiere ricoverato recentemente nel nosocomio Cisanello di Pisa non è stato colpito da meningite ma da angina settica da meningococco gruppo C. Lo ha reso noto la Asl 5 Tutti i soggetti che sono venuti a contatto con l'infermiere sono già stati sottoposti a profilassi. L'infermiere ricoverato, lo ricordiamo, ha 26 anni e lavora nel reparto di chirurgia generale. Francesco Menichetti, direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ha spiegato che "non si tratta di un ulteriore caso di meningite bensì di una faringo-tonsillite dovuta ad un'infezione da meningococco di tipo C... E' comunque scattato il piano di profilassi anche se la situazione per il paziente e per chi vi è stato a stretto contatto non è pericolosa". A proposito della meningite di tipo C, Menichetti ha ricordato che è necessario vaccinarsi : "Proprio perché il germe continua a circolare è importante che in tanti rispondano positivamente alla campagna vaccinale perché il vaccino è l'unico modo per controllarne la diffusione". L'infermiere 26enne si reca al lavoro, ogni giorno, col treno. Ecco perché è necessario che tutti coloro che, nei giorni scorsi, abbiano viaggiato sul convoglio La Spezia - Pisa si sottopongano a profilassi. "La profilassi è indicata solo per i contatti stretti, come posti contigui nello stesso mezzo pubblico. Ma vista l' impossibilità di risalire alla reale posizione del paziente all'interno del treno, si consiglia a tutti coloro che ne hanno fatto uso di sottoporsi a sorveglianza sanitaria. Ciò significa che in caso di febbre sopra i 38 gradi è fondamentale rivolgersi al proprio medico", ha avvertito la Asl di Pisa. Rammentiamo che dall'inizio, dell'anno ad oggi, la meningite ha stroncato 6 persone in Toscana , che si conferma la regione italiana, dopo la Puglia, con più casi di meningite. Gli studiosi dell'Istituto Superiore di Sanità e gli esperti della Regione non conoscono ancora la ragione per cui, quest'anno, si sono registrati così tanti casi di meningite.

