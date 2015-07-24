Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Pompei, cancelli chiusi per assemblea a sorpresa. Franceschini: "Danno incalcolabile"

Redazione Avatar

di Redazione

24/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ennesimo sciopero dei lavoratori degli scavi di Pompei, che ha provocato una fila interminabile di turisti e notevoli disagi. I cancelli dell'ingresso principale sono stati poi aperti verso le 10.30 grazie all'intervento del soprintendente Massimo Osanna

    "La chiusura dei cancelli di questa mattina è stata un colpo basso e un comportamento irrispettoso nei confronti di centinaia di turisti non responsabili ed estranei a vicende interne all'amministrazione, giunti a Pompei per ammirare un patrimonio mondiale unico che l'Italia ha la grande fortuna di possedere", ha dichiarato Osanna, definendo "irresponsabile" l'atteggiamento dei sindacati nei confronti dei turisti, ovvero coloro che garantiscono il lavoro di chi contesta. Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali, ha così commentato l'assemblea a sorpresa a Pompei: "Un danno incalcolabile che rischia di vanificare quei risultati straordinari raggiunti nell'ultimo anno che hanno rilanciato l'immagine di Pompei nel mondo".  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Monica Bellucci e Daniel Craig si amano? Rumors su flirt

Articolo Successivo

Monreale: centauro Marcello Micalizzi muore in incidente stradale

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025