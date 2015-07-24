Home Attualità Pompei, cancelli chiusi per assemblea a sorpresa. Franceschini: "Danno incalcolabile"

di Redazione 24/07/2015

Ennesimo sciopero dei lavoratori degli scavi di Pompei, che ha provocato una fila interminabile di turisti e notevoli disagi. I cancelli dell'ingresso principale sono stati poi aperti verso le 10.30 grazie all'intervento del soprintendente Massimo Osanna "La chiusura dei cancelli di questa mattina è stata un colpo basso e un comportamento irrispettoso nei confronti di centinaia di turisti non responsabili ed estranei a vicende interne all'amministrazione, giunti a Pompei per ammirare un patrimonio mondiale unico che l'Italia ha la grande fortuna di possedere", ha dichiarato Osanna, definendo "irresponsabile" l'atteggiamento dei sindacati nei confronti dei turisti, ovvero coloro che garantiscono il lavoro di chi contesta. Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali, ha così commentato l'assemblea a sorpresa a Pompei: "Un danno incalcolabile che rischia di vanificare quei risultati straordinari raggiunti nell'ultimo anno che hanno rilanciato l'immagine di Pompei nel mondo".

