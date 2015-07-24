Loading...

Monreale: centauro Marcello Micalizzi muore in incidente stradale

24/07/2015

Incidente mortale a Monreale, in Sicilia. Un centauro, a bordo della sua BMW Gs 1200, è morto dopo lo scontro con un'Ape piena di angurie

  Secondo una prima ricostruzione, l'Ape avrebbe tagliato la strada alla Bmw nei pressi della traversina del mobilificio Fiore. L'incidente è avvenuto verso le 9 di stamane. Il centauro Marcello Micalizzi, 32 anni, è morto sul colpo, mentre il conducente dell'Ape è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Ingrassia. Sul posto sono subito arrivati gli operatori del 118 ma non sono riusciti a salvare il motociclista. Troppo profonde le ferite riportate. Gli inquirenti sostengono che il centauro si è visto l'Ape davanti, proveniente dal senso opposto, e non ha potuto fare niente per evitare lo scontro.
