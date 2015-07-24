Home Spettacoli Monica Bellucci e Daniel Craig si amano? Rumors su flirt

di Redazione 24/07/2015

Monica Bellucci, sensuale attrice italiana, e Daniel Craig sono innamorati? Pare di sì. L'amore tra i due sarebbe sbocciato sul set di "Spectre", nuovo capitolo della saga che vede protagonista l'agente segreto James Bond Le voci sul flirt tra Monica e Daniel si susseguono da qualche tempo. I due sono stati immortalati più volte insieme, anche al ristorante. Ad alimentare i rumors su un presunto flirt è stata anche la risposta della Bellucci durante un'intervista: "E chi ve l'ha detto che sono single?" Monica Bellucci si è separata, tempo fa, dall'attore e regista francese Vincent Cassel, da cui ha avuto due figli. Ora, però, sembra essersi innamorata nuovamente. C'è un problema, però. Monica è libera ma Daniel è ancora sposato con Rachel Weisz.

