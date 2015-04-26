Loading...

Ponte 1 maggio: Napoli città preferita, prenotato 95% camere hotel

26/04/2015

Secondo il Centro Studi Turistici, Assoturismo Confesercenti e Online Travel Agencies, ci sarà un incremento, rispetto agli anni scorsi, degli italiani che si concederanno una vacanza in occasione dei ponti del 25 aprile e del 1 maggio 2015.

Tra le mete preferite per trascorrere il fine settimana del primo maggio c'è Napoli: il 95% delle camere di albergo è già stato prenotato. Gettonatissime anche città d'arte cone Roma, Venezia, Firenze e Torino.

Claudio Albonnetti, presidente di Assoturismo Confesercenti, ha dichiarato: "Sono dati che, con grande prudenza, possiamo definire abbastanza confortanti per un settore che soffre ancora molto ed ha bisogno di interventi incisivi e rapidi per risollevarsi da una crisi profondissima di anni. Il desiderio e il bisogno di vacanza degli italiani resiste, ma le difficoltà non sono finite, come si vede dalla brevità dei soggiorni programmati".

