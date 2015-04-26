Morgan condannato a 3 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale

Tempi duri per Morgan. L'eclettico cantautore lombardo è stato condannato a 3 mesi di reclusione per oltraggio a pubblico ufficiale.

Morgan, nel 2011, si rivolse a due poliziotti che stavano arrestando un pusher, con queste parole: "Avete rotto i c..., state sempre sotto casa mia, andate ad arrestare i trafficanti, che qui trovate poca roba!". Tali parole sono costate care al cantautore, che dovrà anche risarcire i due poliziotti offesi con 2.000 euro: lo ha stabilito il Tribunale di Monza.

L'ex compagno di Asia Argento è ammirato da molti e detestato da altri. Tempo fa balzò agli onori delle cronaca per aver dichiarato di fare uso di sostanze stupefacenti.