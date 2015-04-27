Loading...

Derby di Torino macchiato dalla violenza: bus Juventus colpito da sassi

Redazione Avatar

di Redazione

27/04/2015

TITOLO

Derby di Torino macchiato da inaudita violenza. Il calcio è uno sport nobile e seguito ma certi tifosi facinorosi lo 'sporcano'. Prima del derby di Torino, vinto poi dai granata, l'autobus dei calciatori della Juventus è stato preso di mira dai tifosi del Torino, che hanno iniziato a lanciare sassi, bottiglie di vetro ed altro. La vergogna ha nuovamente colpito lo sport più amato dagli Italiani. Non finisce qui, però.

Durante il match, un gruppo di supporter della Juve ha lanciato una bomba carta la cui deflagrazione ha provocato il ferimento di 9 persone, di cui 2 sono in gravi condizioni.

I poliziotti, dopo aver osservato attentamente i video immortalati dalle telecamere, hanno individuato i tifosi che hanno lanciato la bomba carta. Non è possibile che il calcio sia 'infangato' in questo modo da soggetti incivili e sediziosi.

