Pooh emozionano Milano: musica e lacrime a San Siro, ora tocca a Roma

Prima di sciogliersi, istorica band italiana, ha pensato di organizzare due straordinari concerti aEbbene sì, la doppia data dei Pooh a Milano ha rappresentato uno dei grandi eventi musicali in Italia. La band ha festeggiato i suoi 50 anni ed ha detto addio ai fan con due concerti perfetti, ricchi di musica ed emozioni.A Milano c'era la band al completo: Roby Facchinetti, Stefano D'Orazio, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. I concerti del 10 e 11 giugno 2016 verranno anche trasmessi ada Canale 5. Due performance live entusiasmanti che hanno dato l'idea di come saranno le prossime tappe, come quella adel 15 giugno. Vogliono lasciare le scene in grande i Pooh che, ironicamente, hanno detto:Roby Facchinetti e colleghi hanno cantato, a San Siro, tutti i loro 'cavalli di battaglia', come "Uomini soli", "Chi fermerà la musica" e "Pensiero". Il pubblico, non giovanissimo ma anche molto attempato, ha apprezzato ed ha ringraziato con urla ed applausi i loro beniamini, artisti che li hanno accompagnati per oltre mezzo secolo, allietando le loro giornate. Sì, a San Siro si è esibito anche, artista che decise di lasciare la band nel 1973 per iniziare la carriera solista. Fogli, l'anno scorso, ha detto durante un'intervista rilasciata a Repubblica:L'addio di Fogli, dunque, aprì la strada nei Pooh a Canzian che, ironicamente, ha affermato: