Porto Napoli, sviluppo parte da Unione Industriali e Confcommercio

Il rilancio del Porto di Napoli parte dall'iniziativa dell'Unione Industriali e Confcommercio, che di recente hanno presentato un documento congiunto in cui vengono menzionati tutti i punti fondamentali per la 'rinascita'

"L'Unione Industriali e la Confcommercio, rappresentanti di forze produttive napoletane, che sono parte imprescindibile del sistema portuale, hanno predisposto un documento per definire le prospettive di sviluppo del porto di Napoli, nella convinzione che l'efficienza e l'elevata qualificazione di questo sistema costituiscono, in molteplici settori, da quello turistico a quello produttivo, uno dei punti cardine su cui Napoli deve fondare il suo indiscutibile ruolo di Capitale del Mezzogiorno".

"Il treno è stato caricato con container che sono stati accolti nell'area doganale in regime di temporanea custodia, all'interno dell'interporto nel Casertano. L'operazione ribadisce l'importanza della relazione ferroviaria tra fra lo scalo marittimo campano e l'Interporto Sud Europa come chiave di fluidificazione dei flussi logistici al servizio dell'intero Mezzogiorno".

Il presidente della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Napoli, Pietro Russo, e il presidente dell'Unione Industriali, Ambrogio Prezioso, hanno affermato:Intanto oggi è diventato operativo il servizio ferroviario shuttle per container tra il porto di Napoli e l'Interporto Sud Europa di Marcianise-Maddaloni. E' partito il secondo treno diretto all'interporto. Un comunicato recita:Il Porto di Napoli è il più grande d'Italia e secondo al mondo solo a quello di. La Stazione Marittima del Molo Angioino, invece, è la più ampia al mondo, con una superficie di 12 km/q e 10 approdi. E' doveroso per il benessere e lo sviluppo di Napoli rilanciare il porto. L'Unione Industriali e la Confcommercio stanno cercando di migliorare il porto del capoluogo campano e il documento congiunto mostrato recentemente ne è chiara testimonianza.. I turisti, quando scendono dalle navi da crociere, restano a bocca aperta per i rifiuti e i vù cumprà. Senza calcolare la folta schiera di ladri e truffatori.