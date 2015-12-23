Home Cronaca Torino, picchia genitori che litigano con fidanzata: 26enne arrestato

Torino, picchia genitori che litigano con fidanzata: 26enne arrestato

di Redazione 23/12/2015

Evitata la tragedia, la scorsa notte, a Coazze, paesino in provincia di Torino. Un 26enne si è scagliato contro i genitori perché avevano iniziato a litigare con la fidanzata ed è stato arrestato dai carabinieri Il 26enne, secondo le prime informazioni, è uscito fuori di testa verso mezzanotte, quando i genitori stavano discutendo in modo acceso con la fidanzata. L'aggressione è avvenuta in un appartamento ubicato nella tranquilla Coazze. Il ragazzo ha colpito più volte la madre alla testa con una scopa elettrica; poi ha preso un coltello da cucina ed ha sferrato diversi colpi al volto del padre. I genitori del 26enne sono stati subito trasportati agli ospedali degli Infermi di Rivoli, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni che guariranno in 10 giorni circa. L'uomo ha riportato diverse ecchimosi e lesioni al volto e al polso; la moglie, invece, una lesione al cuoio capelluto e alla mano. I carabinieri hanno subito messo in manette il 26enne aggressivo e stanno cercando di scoprire il motivo per cui si è comportato così nei confronti dei genitori. E' certo, comunque, che il raptus di follia sia scattato quando ha visto il padre e la madre litigare con la fidanzata. Ad allertare i carabinieri è stato il padre del 26enne bellicoso che, ora, dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio.

