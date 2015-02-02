Power Rangers: Riccardo Medina Jr uccide uomo con spada, poi chiama soccorsi

Guai per Ricardo Medina Jr., attore divenuto celebre per aver vestito i panni del Red Ranger in "Power Rangers". L'uomo è stato messo in manette perché ha ucciso il suo compagno di stanza, Joshua Sutter, con una spada.

Ricardo Medina si trova attualmente in carcere ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'attore ha ucciso il suo coinquilino al termine di un acceso alterco con Sutter. Dopo aver trucidato quest'ultimo, Riccardo ha chiamato immediatamente i soccorsi che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Quello che è accaduto nella casa di Medina, sabato scorso, è degno proprio dei film che ha interpretato. Riccardo Medina Jr. è un grande atleta; sin da piccolo ha iniziato a praticare diversi sport, come pugilato, arti marziali, hockey e calcio.

Tra i film interpretati da Medina, oltre alla serie tv "Power Rangers", rammentiamo "ER", "Bad Blood" e "Parasomnia". L'attore ora è nei guai, visto che probabilmente subirà una pesante condanna per il suo terribile gesto.