Silvio Berlusconi esulta: ok liberazione anticipata, Tribunale Sorveglianza accoglie richiesta
di Redazione
02/02/2015
Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è al settimo cielo, visto che i giudici del Tribunale di Sorveglianza hanno deciso di accogliere la sua richiesta di liberazione anticipata; quindi terminerà di scontare la pena prima dl dovuto.
Beatrice Crosti, magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha accolto la richiesta dei legali di Berlusconi sebbene la Procura fosse stata di avviso contrario. Il Cavaliere finirà di frequentare la 'Sacra Famiglia' di Cesano Boscone il prossimo 8 marzo, invece del 23 aprile. Finisce in questo modo la vicenda giudiziaria relativa alla frode fiscale.
Secondo i giudici di Sorveglianza, Berlusconi ha mostrato un serio ravvedimento durante l'esecuzione della pena.
