Carie, gomma da masticare la favorisce: consigli degli esperti

La carie colpisce molte persone, soprattutto quelle più giovani, che devono recarsi per forza dal dentista per risolvere il problema, mettendo così mano sul portafogli.

Dentisti ed esperti ricordano che la carie si può prevenire seguendo delle semplici ma efficaci indicazioni. Le riportiamo:

1. Stare alla larga dalle bevande zuccherate, visto che lo zucchero favorisce anche il rischio di tumore orale.

2. Non fumare.

3. Non bere sostanze alcoliche, visto che contengono molto zucchero proprio come qualsiasi bevanda zuccherata.

4. Sciacquarsi la bocca. Forse non tutti lo sanno ma sciacquarsi diverse volte al dì la bocca allontana il rischio di carie e gengiviti. E' scontato che una corretta igiene orale è l'arma vincente per allontanare il rischio di carie.

5. Non masticare chewingum. E' sbagliato pensare che le gomme da masticare fanno bene ai denti. Gli odontoiatri ricordano che le caramelle e le gomme da masticare rappresentano le maggiori cause di denti non molto sani.

Seguendo questi consigli si può ridurre, ma non eliminare il rischio di carie. Ci sono persone, infatti, che curano molto i loro denti ma hanno ugualmente problemi.