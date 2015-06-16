Loading...

Preside vieta: “Capriole e giravolte durante la ricreazione”

Redazione Avatar

di Redazione

16/06/2015

Incredibile norma introdotta in una scuola statunitense, la Old Priory Junior Academy di Plympton, dalla sua Preside, per la quale, capriole e giravolte, rappresentano "acrobazie" che minerebbero la sicurezza degli studenti. La dirigente ha lanciato infatti un vero e proprio allarme, dopo che circa una mezza dozzina di bimbi hanno riportato lievi infortuni, quali semplici sbucciature alle ginocchia ed ai gomiti. Niente di grave, insomma, ma abbastanza per giustificare la nuova regola! Regola che però non ha mancato di mandare su tutte le furie i genitori, che ricordando le piroette di quando erano loro bambini, hanno voluto sottolineare: "I nostri figli vivono nella bambagia” hanno ammesso e quindi hanno polemizzato “ora non possono neppure giocare liberamente: correre, arrampicarsi, fare capriole sono attività normalissime per dei bimbi, perché vietarle?". Michela Galli
Redazione

Redazione

