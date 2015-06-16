Loading...

Stromae annulla concerti: vittima effetti collaterali profilassi antimalarica

16/06/2015

Duro colpo per tutti i fan di Stromae, visto che l'artista  è stato costretto ad annullare ogni concerto fino al 2 agosto, compreso quello al Postepay Rock in Roma, programmato per l'8 luglio. "Dopo aver cancellato il concerto di Kinshasa, l’esame medico ha rivelato che Stromae sta subendo gravi effetti collaterali dovuti alla profilassi antimalarica. Allo stato attuale gli è stato imposto di permanere in ospedale in modo da essere costantemente monitorato dall’equipe che lo sta seguendo. Pertanto, in ragione delle condizioni di salute dell'artista, gli show italiani di Roma (8 luglio) e Padova (14 luglio) sono cancellati, come qualsiasi eventuale esibizione del support act (Benjamin Clementine). Auguri Production, Mosaert e il Management di Stromae presentano al pubblico, i promoter e ai festival le loro più sincere scuse per il disguido. Per ora la riprogrammazione degli show risulta impossibile. Si invitano quindi i possessori di biglietti a mettersi in contatto con chi di dovere per ricevere il rimborso", recita una nota diffusa nelle ultime ore dallo staff dell'artista belga di origine ruandese. Pare che Stromae si sia sentito male per gli effetti secondari di una terapia profilattica contro la malaria. Ora il cantautore è in ospedale, costantemente monitorato dai medici. I fan potranno chiedere il rimborso dei biglietti da domani, mercoledì 17 Giugno, fino a lunedì 3 agosto 2015. La Radio 1 ha reso noto che Stromae non avrebbe la forza neanche di telefonare. C'è chi, invece, sostiene che il forfait dell'artista sia dovuto a una depressione nervosa dovuta al pensiero di esibirsi in Ruanda, nazione dove il padre venne massacrato nel 1994 durante il genocidio.
