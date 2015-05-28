Loading...

“Prestami i soldi e ti sposo”, ma il futuro marito scappa con 100mila euro

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2015

Lui, le aveva promesso l'amore eterno e le aveva annunciato l'intenzione di sposarla, ma essendo senza un soldo, al momento non aveva i mezzi finanziari necessari. Così lei, la futura sposa, per convolare a nozze e realizzare questo sogno d'amore, gli aveva messo nelle mani denaro ed un gioiello prezioso: il tutto per un valore di oltre 100mila euro! Soldi che però, non sono serviti a realizzare un sogno d'amore, ma che hanno permesso ad Alessandro Furlano, 37 anni, originario di Roma, a darsi alla “macchia”! Il promesso marito infatti, dopo aver intascato il denaro, ha fatto “bene” i suoi conti, calcolato i debiti che avrebbe ripagato, valutato la possibilità di espatriare e si è letteralmente dileguato col malloppo. Ad oggi di lui nessuna traccia, a dispetto del fatto che la sua "promessa sposa" l'ha denunciato per circonvenzione d’incapace, facendolo finire a processo. Michela Galli
