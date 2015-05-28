Loading...

Roma, non si fermano all'alt della Polizia e travolgono 8 persone

di Redazione

28/05/2015

Sicuramente, il dramma avvenuto nelle ultime ore riaprirà il dibattito sull'immigrazione in Italia e sulla necessità di rafforzare la sicurezza in vista di nuove ondate di migranti. Un'auto guidata da un rom ha travolto 7 persone, nelle ultime ore, a Roma. E' successo esattamente ieri sera, verso le 20, su via di Boccea. Un donna di 34 anni ha perso la vita.

La vettura guidata dal nomade non si è fermata all'alt della Polizia, anzi ha aumentato la velocità. Assieme al conducente c'erano altri due nomadi. I poliziotti hanno fermato i tre, dopo un breve inseguimento, ma due si essi sono riusciti a dileguarsi ed ora sono ricercati.

Tre persone travolte si trovano in ospedale in condizioni preoccupanti.

