Belen Rodriguez: “Io e Stefano ci amiamo, pace fatta e sorridiamo alla vita"

28/05/2015

Alle voci del gossip che la vogliono in crisi con il marito, tramite il settimanale “Chi”, Belen Rodriguez spazza via ogni possibile crisi di coppia, con alcune considerazioni sulla propria vita con Stefano De Martino. La showgirl argentina infatti chiarisce: “Non ho la fede nuziale al dito? Quindi? Capita che esca senza l'anello donatomi da mio marito, ma non vuol dire che, senza fede al dito, sparisca l'amore.” quindi ha precisato “Anzi, tra noi va alla grande. La verità è che non abbiamo mai smesso di amarci”. Belen Rodriguez, confessa quindi di stare già programmando le prossime ferie in famiglia e che attualmente lei e Stefano, hanno semplicemente impegni che li vedono occupati su diversi fronti, come da sue parole: “Programmiamo le vacanze che partiranno proprio da Capri, l'isola dell'amore” quindi aggiunge “Io e Stefano siamo molto impegnati. Ognuno con i suoi progetti. Ma tra noi tutto è come prima” e conclude “Ci amiamo: pace fatta e sorridiamo alla vita”! Michela Galli
