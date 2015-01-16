Loading...

Prezzo sigarette aumenta: stangata per fumatori, pacchetto Marlboro Gold a 5.20 euro

16/01/2015

Vita dura per i fumatori, visto che da oggi il prezzo delle sigarette aumenta. La notizia, comunque, era nell'aria da tempo.

Il rincaro varia dai 10 ai 20 centesimi a pacchetto, a seconda della marca. D'ora in poi, ad esempio, per acquistare un pacchetto di Marlboro Gold si dovranno sborsare 5.20 euro. Tegola anche per chi si rolla le sigarette: è aumentato anche il prezzo del tabacco. Diventa sempre più dura, quindi, la vita dei fumatori che, probabilmente, non potranno neanche più accendersi una 'bionda' nei parchi pubblici e in auto. Il Governo, infatti, sta pensando all'introduzione di un divieto del genere.

