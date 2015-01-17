Pubblico impiego: reintegro in caso di licenziamento illegittimo

"Dobbiamo tener conto del fatto che i dipendenti pubblici devono disporre del reintegro nel caso in cui venisse licenziato in maniera illegittima perché si licenzia con soldi dei cittadini. Per questo motivo ci sono delle differenze tra un lavoro pubblico e privato, ma ciò non toglie la possibilità di licenziare", ha asserito recentemente il ministro Madia, soffermandosi sul ddl della riforma della Pubblica amministrazione.

Il Ministro Madia ha sottolineato che la riforma vuole punire tutti i fannulloni e coloro che approfittano del loro impiego e non danno il massimo. Il premier Renzi ha intenzione di ampliare il licenziamento per scarso rendimento per tutti i dipendenti statali.